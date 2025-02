Prezydent Estonii apeluje o pełne embargo handlowe wobec Rosji

W Wilnie odbyła się ceremonia przyłączenia państw bałtyckich do europejskiej sieci energetycznej CESA. W wydarzeniu uczestniczyli prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej - w tym Ursula von der Leyen. Prezydent Karis podkreślił, że sankcje wobec Rosji powinny obowiązywać do czasu pełnej rekompensaty szkód wyrządzonych Ukrainie.

Unijne embargo na rosyjską ropę może znacząco wpłynąć na światowy rynek energii. Choć zaszkodzi Rosji, może również podnieść ceny ropy, co uderzy w konsumentów i wzbogaci firmy energetyczne. Embargo obejmuje ropę sprowadzaną drogą morską, z wyjątkiem dostaw rurociągami do krajów szczególnie uzależnionych od rosyjskich dostaw.

Embargo na rosyjską ropę to historyczna decyzja, która zmieni stosunki handlowe i geopolityczne. Przed inwazją na Ukrainę połowa rosyjskiego eksportu ropy trafiała do Europy. Teraz UE poszukuje nowych źródeł ropy, co może prowadzić do wzrostu cen i sporadycznych niedoborów paliw, wpływając na globalny handel energią.