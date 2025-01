Ostrzega przed szybkim pokojem. "Będzie to początek większej agresji"

- Możemy wrócić do domu i powiedzieć, że przynieśliśmy pokój, ale jeśli będzie to pokój Chamberlaina będzie to początek coraz większej agresji (Rosji - red.). Teraz mamy wszelkie możliwości, aby uniknąć wszystkiego, co nastąpiło po 1938 roku, czyli II wojny światowej. Nie chodzi tylko o Europę, chodzi o porządek świata - mówił w rozmowie z "Kyiv Independent".