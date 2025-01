Ostra krytyka niemieckiego wojska. "Najbardziej nieskuteczne"

- Dotychczas NATO funkcjonowało dobrze. Jeśli Stany Zjednoczone skupią się bardziej na Pacyfiku, to ulegnie to zmianie. Na ten moment nasze siły nie są na to przygotowane. Daliśmy logistyce niezdrową przewagę nad siłą bojową. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić samodzielnie dużych operacji wojskowych – podsumowała Weidel.

Na początku stycznia Donald Trump zasugerował we wtorek, że kraje należące do NATO powinny przeznaczać 5 proc. swojego PKB na kwestie związane z obronnością. - Cóż, myślę, że NATO powinno mieć 5 proc. Nie można tego zrobić (obronić się - przyp.red.) przy 2 proc. Jeśli ma się kraj ze zwykłym wojskiem, powinno się wydawać 4 proc., ale jeśli jest się w niebezpiecznej strefie to - ich wszystkich na to stać - powinno być na poziomie 5 proc. - powiedział Trump.