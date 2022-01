Kowalski klnie w TVP. "Szkoła menelskiej rodziny" i "su***syny"

"Ja tu filozofię, którą nie wiadomo dlaczego nazywa się liberalną, szkoła Balcerowicza i Tuska, nazywam po prostu klasyczną "szkołą menelskiej rodziny", która po prostu wynosi sprzęty z domu i sprzedaje na wódkę. I tak to wyglądało za Balcerowicza. Co się da, to "opędzlować" za byle co i byle do następnej flaszki. Tak postępował Donald Tusk, gdy był premierem. Wszystko na sprzedaż" – mówił Kowalski.