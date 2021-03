Koszmar 3. marca 2012 roku. "Przeraźliwy huk i jęki ludzi"

3 marca 2012 roku doszło do zderzenia pociągów "Brzechwa" oraz "Matejko". Zginęło 16 osób, a 61 zostało ciężko rannych. O godzinie 20.48 dyżurni ruchu z posterunków Starzyny i Sprowa pokierował oba pociągi na jeden tor. Zaczęło się od awarii rozjazdu na posterunku w Starzynach. Jadący z Warszawy do Krakowa InterRegio "Jan Matejko" musiał czekać na poprawne przełożenie zwrotnicy. Dyżurny ruchu sam zszedł na torowisko i sprawdził stan rozjazdu. Wrócił do nastawni i wyświetlił maszyniście sygnał zezwalający na jazdę.