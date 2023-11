Kościuszko z plakatem o "ludobójstwie". Polak zareagował

"Kościuszko nie ma nic wspólnego z ludobójstwem. Z tyłu jest jeden napis, to już farbę muszą usunąć miejskie służby. Ale naklejki, plakaty usunięte. Wyjaśniam, ustawiłem w innym miejscu, nie wrzuciłem do śmieci. Hasła są ważne. To, co się dzieje się z ludnością cywilną jest straszne. Ale takie hasła nie powinny wisieć na pomniku bohatera, który nie ma z tym nic wspólnego" - wyjaśnił Paweł Żuchowski.