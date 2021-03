Kościoły otwarte na Wielkanoc. Terlikowski wyraził się jasno o księżach

W piątek gościem "Newsroom" WP był Tomasz Terlikowski. Publicysta katolicki odniósł się do kontrowersyjnej decyzji o niezamykaniu kościołów na okres Wielkanocy. - Ostatecznie mamy rozporządzenie, które nie zamyka, a ogranicza do nich dostępność - przypomniał dziennikarz. - Kościoły mają ogromną kubaturę. Jeśli limity, dystans i maseczki będą zachowywane, to powinno to wystarczyć - ocenił Terlikowski, powołując się na słowa prof. Andrzeja Horbana. Gość Mateusza Ratajczaka zaznaczył również, że zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego wierni nie są zobowiązani do udziału we mszy świętej podczas triduum paschalnego. - Wszystkie odpowiednie dyspensy zostały już udzielone - zaznaczył. Prowadzący "Newsroom" dopytywał również o doniesienia o łamaniu obostrzeń sanitarnych. - Od tego są władze świeckie, żeby wydane przez siebie polecenia egzekwować. Jest policja, jest prokuratura, jest sąd. Jeśli trzeba pociągnąć kogoś do odpowiedzialności, to trzeba to zrobić - podkreślił Terlikowski. - Biskupi nie są ekspertami w sprawie epidemiologii. Księża również nie. Dlatego ich opinie nie są wiążące. Autorytet i władzę w tej sprawie ma państwo - dodał.

