Koronawirus. Zarażonych jest już blisko 150 członków załogi włoskiego statku wycieczkowego Costa Atlantica

Zarażenie koronawirusem potwierdzono u 148 spośród 623 członków załogi włoskiego wycieczkowca Costa Atlantica. Stoi on stoi zacumowany na nabrzeżu Nagasaki w Japonii. Wcześniej część załogi odleciała do swoich krajów, urzędnicy ustalają teraz co się z nimi dzieje.

Kornawirus, W sobotę potwierdzono zarażenie kolejnych 57 członków załogi włoskiego wycieczkowca Costa Atlantica (Domena publiczna)