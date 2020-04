Koronanwirus w Polsce. Lekarz o 18-latku zmarłym na COVID-19: w ostatnich trzech godzinach przebieg był piorunujący

- Musiał się zakazić właśnie tam. Był pacjentem młodym, teoretycznie nie narażonym tak bardzo, jak ludzie starzy. Jednak jest to dowód na to, że choroba nie wybiera zgodnie z wiekiem. Zachorować może każdy - powiedział dziennikarzom stacji Jacek Mazur, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.