Koronawirus. Wyciekły "przekazy dnia" PiS

Aby ujednolić przekaz w najważniejszych kwestiach, "partyjne centrale" wysyłają posłom wiadomości, z których wynika, co mają mówić na dany temat. Portal gazeta.pl" dotarł do " przekazów dnia ", jakie politycy PiS dostają na temat epidemii koronawirusa.

Do tego posłowie powinni zaznaczać, ze działania rządu nie sprowadzają się do wprowadzania ograniczeń. Stąd np. zdanie mówiące: "Działaliśmy błyskawicznie. Dzięki Tarczy Antykryzysowej uratowaliśmy 3 mln miejsc pracy, do polskich firm trafiło ponad 142 mld zł" czy choćby "dostosowujemy strategię walki z koronawirusem do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości". Jednak, jak donosi portal, nie wszystkim SMS-y przypadają do gustu.