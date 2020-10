Koronawirus. Jedna trzecia Polaków nie odczuwa strachu. Nowe badania

Badania były realizowane na przełomie września i października. Oznacza to, że respondenci słyszeli już o rosnącej (od 17 września) fali zachorowań. Mimo tego na wielu Polakach nie zrobiła ona wrażenia. Aż 36 proc. badanych odpowiada, że nie boi się wirusa. 63 proc. badanych jest zaniepokojonych przebiegiem epidemii i boi się o swoje zdrowie. To wzrost o trzy punkty procentowe, w stosunku do analogicznych badań z sierpnia.