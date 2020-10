Mateusz Morawiecki zamierza ogłosić nowy projekt

Mateusz Morawiecki szykuje odpowiedź na "lewicową ofensywę"

Jak czytamy w serwisie wPolityce "Polska na TAK" ma być w założeniu odpowiedzią na "ideologiczną ofensywę lewicy". Jak informuje redakcja serwisu ma to uchronić Polskę przed "przejęciem wychowania młodych pokoleń" i "zarażeniem czymś, co Donald Trump określił jako "nienawiść do własnego kraju".

Koronawirus. Kropidło nie wypędzi wirusa. O. Paweł Gużyński: "rozumu należy używać"

Mateusz Morawiecki zapowiada program. Internet komentuje

"Nie spodziewam się wiele po M.Morawieckim, bo to on osobiście odpowiada za kompletny brak strategii i przygotowania do walki z koronawirusem, ale jednak uważam, że to musi być fejk." - napisał na Twitterze Sławomir Neumann.