Afera szefa NIK. Małgorzata Motylow przejmuje stery. Marian Banaś wskazał "następczynię", w PiS jej nie znają

Małgorzata Motylow na czas urlopu Mariana Banasia będzie kierować pracami Najwyższej Izby Kontroli. Ma zostać wiceprezesem NIK. Jak donoszą media, to przyjaciółka Marty Kaczyńskiej. W PiS jest postacią nieznaną. – To nominacja osoby bez większych zasług, czysto polityczna i narzucona "z góry" – oburza się posłanka Elżbieta Stępień, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej.

Motylow została wskazana do Kolegium NIK – a to już jest miejsce prestiżowe. W Kolegium zasiadają prezes i wiceprezesi Izby, uznani naukowcy – przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych – a także czworo pracowników NIK. W tym właśnie Motylow.

Elżbieta Stępień, wiceszefowa Komisji ds. Kontroli Sejmowej: – Poznałam ją w ubiegłym roku, zdaje się w czerwcu, pani Motylow pojawiła się na naszej komisji. Zapoznałam się z jej dossier. Niczym szczególnym się nie wyróżniała, była kontrolerem NIK w lokalnej delegaturze. Mimo to trafiła do Kolegium NIK. Dziwna sprawa.

W PiS natomiast mało kto o niej słyszał. Dlaczego to Motylow więc – jak donoszą media – ma przez co najmniej najbliższe tygodnie kierować jedną z najważniejszych instytucji w państwie?

W czwartek posłowie na Komisji ds. Kontroli Państwowej zaopiniują odwołanie trzech obecnych wiceprezesów NIK. Mają przyjąć na ich miejsce Małgorzatę Motylow. To efekt decyzji podjętej przez Mariana Banasia, który złożył wniosek do marszałek Sejmu o bezpłatny urlop – co najmniej do czasu zakończenia przez służby kontroli jego oświadczeń majątkowych.