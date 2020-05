Koronawirus. Wybory 2020 r. Radosław Fogiel: mam nadzieję, że wybory mieszane gładko przejdą przed Sejm i Senat

- Obecny projekt wyborów mieszanych konsumuje część postulatów zgłoszonych przez opozycję, więc mam nadzieję, że gładko przejdzie przez Sejm i Senat - powiedział we worek Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS na antenie TVP Info. Zastrzegł on, że z powodu epidemii koronawirusa w Polsce nadal najbezpieczniejszą formą są wybory korespondencyjne .

Nie zdradził on nowego terminu wyborów prezydenckich 2020 r., ale wyraził nadzieję, że odbędą się one jak najszybciej, jeszcze przez zakończeniem kadencji przez obecnego prezydenta Andrzeja Dudy . Kończy się ona 6 sierpnia br. Radosław Fogiel powiedział też, że nowy projekt prawa wyborczego zakłada, że dotychczas zgłoszeni kandydaci nie będą musieli ponownie zbierać 100 tys. podpisów poparcia. Wystarczy, że złożą oświadczenie, że chcą nadal brać udział w wyborach. Wymóg zabrania 100 tys. podpisów nadal miałby dotyczyć nowych kandydatów, którzy ewentualnie chcieliby stanąć w wyścigu do Belwederu.

Radosław Fogiel uważa też, że opozycja chce przełożenia wyborów, gdyż byłaby to furtka do wymiany kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na inną osobę, np. Donalda Tuska. Jego zdaniem teoretycznie jest to możliwe w myśl projektu nowych przepisów wyborczych. Żeby tak się stało, Małgorzata Kidawa-Błońska nie mogłaby złożyć oświadczenia do Państwowej Komisji Wyborczej, że nadal bierze udział w wyborach prezydenckich 2020 r. i powstałby komitet wyborczy nowego kandydata.