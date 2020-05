Wybory prezydenckie 2020. Projekt PiS trafił do Sejmu. Pierwsze czytanie we wtorek

Wybory 2020. Projekt PiS już jutro w Sejmie

Wybory 2020. Projekt PiS w Sejmie. Są zastrzeżenia

Po pierwszym czytaniu przewidziany jest panel głosowań. Potrwa on do godziny 14.45. Później odbędzie się przerwa w obradach Sejmu, która potrwa do godziny 20. Po tej godzinie przewidziane są kolejne głosowania.

Zastrzeżenia, co do takiego obrotu sytuacji, ma poseł PO, Aleksander Miszalski. "O 21 przyszła wiadomość, że jutro o 12 będzie kontynuacja posiedzenia Sejmu. Będę na miejscu,chociaż przy zmniejszonych kursach pociągów nie jest to takie oczywiste. Część posłów będzie przed tabletami. "Komuś się zatnie komputer, wyłączy się światło." Czy o to właśnie chodzi?" - pyta na Twitterze poseł PO.