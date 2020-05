Minister zdrowia Łukasz Szumowski: będę namawiał do tego prezesa PiS

- Moje rekomendacje nadal są takie, że wybory korespondencyjne są najbezpieczniejszą formą w czasie epidemii. Będę namawiał i rekomendował taką właśnie formę - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zdradził, że najprawdopodobniej od poniedziałku będą uruchomione zakłady fryzjerskie.



- Będę namawiał prezesa PiS do tego, żeby wprowadzić realną możliwość dla wszystkich Polaków głosowania korespondencyjnego. Będę dziś przekazywał moje uwagi - mówił w Radiu Zet minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Pytany, czy miał propozycję wzięcia udziału w wyborach prezydenckich, Szumowski się zaśmiał i stwierdził, że nie. - To jest chyba najlepszy fake news, jaki w życiu słyszałem - stwierdził.

Koronawirus w Polsce. Kiedy szczyt epidemii? - Mamy szereg analiz. One czasami są bardzo różne. Jedne mówią o szczycie na jesieni, inne o grudniu a jeszcze inne, że szczyt będzie późnym latem - mówił Łukasz Szumowski o epidemii w Polsce.

Zdradził, że najprawdopodobniej od poniedziałku będą uruchomione zakłady fryzjerskie. - Z dużym prawdopodobieństwem - powiedział.

- To jest trochę podejmowanie decyzji bez twardych danych. To nie jest tak, że 2+2=4. To nowa epidemia i wirus i nikt do końca nie wie, jak on będzie się zachowywał - zaznaczył.

Koronawirus na Śląsku Mówił także o sytuacji na Śląsku. - Widzimy, że w większości województw spadamy poniżej 1 w krzywej. Gdyby nie kilka województw, głównie na Śląsku, to mielibyśmy opanowaną sytuację i moglibyśmy powiedzieć, że mamy tendencję spadkową - powiedział minister zdrowia. Dodał, że służby starają się odizolować ogniska, kwarantanną objąć wszystkie rodziny górników a izolacją tych, którzy mają wirusa.

- Jeśli uda się odizolować kopalnie, to nie ma takich przesłanek, żebyśmy zamykali cały Śląsk. Tym bardziej, że to jest skupione tylko w tych powiatach, gdzie te kopalnie są zlokalizowane - stwierdził. Podkreślił, że pewnych zasad nie da się wprowadzić do kopalni, np. nie da się ich zamknąć.

W transakcji związanej z maseczkami uczestniczył znajomy instruktor narciarski?

- Znam go, jeździłem z nim na nartach, ale to za dużo powiedziane, że jest to przyjaciel - mówił w Radiu Zet minister zdrowia o doniesieniach "Gazety Wyborczej". Gazeta napisała, że resort zapłacił 5 mln zł za bezużyteczne maseczki dla znajomego ministra Szumowskiego z nart.

Dodał, że jako normalny kontrahent zgłosił się do ministerstwa. - Z tego, co wiem kontakt dostał od mojego brata - powiedział.

- Do mnie też osobiście różni ludzie dzwonią, wszystkich przekierowujemy na jedną, transparentną ścieżkę, gdzie sprawdzamy certyfikaty - podkreślił minister.

Koronawirus na świecie. Mapa zagrożenia

W internecie dostępna jest mapa, która pokazuje, jaka jest skala problemu i dokąd już dotarł wirus. Interaktywna mapa dostępna jest TUTAJ.

