Koronawirus. WHO: szczepionka na COVID-19 nie zakończy pandemii

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia oświadczył, że pierwsze szczepionki powinny trafić do pracowników służby zdrowia, osób starszych oraz w grupie ryzyka. - Miejmy nadzieję, że zmniejszy to liczbę zgonów i umożliwi systemom opieki zdrowotnej - dodał Ghebreyesus.

Koronawirus w Polsce. Bartosz Arłukowicz zaniepokojony sytuacją na Stadionie Narodowym

"Firma złoży teraz wniosek do amerykańskiego regulatora o przyspieszoną akceptację do wprowadzenia szczepionki na rynek" - pisze The Guardian. Moderna przekazała, że szczepionkę można przechowywać w konwencjonalnej zamrażarce w temperaturze -20 stopni Celsjusza do 6 miesięcy, a po rozmrożeniu szczepionkę można przechowywać do miesiąca w standardowych temperaturach od 2 do 8 stopni Celsjusza.