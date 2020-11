Koronawirus. Jest nowa szczepionka na COVID. Ma być jeszcze skuteczniejsza

Wyniki wstępnej analizy opublikowanej w poniedziałek (po przebadaniu pierwszych 95 przypadków osób zakażonych) wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. Jak podała Moderna, 11 z infekcji były ciężkimi przypadkami, a wszystkie z nich dotyczyły grupy kontrolnej. 15 zakażonych osób to seniorzy."Ogólna skuteczność była niesamowita… to wspaniały dzień” - powiedział Tal Zaks, główny lekarz z firmy Moderna w rozmowie z BBC.

"Firma złoży teraz wniosek do amerykańskiego regulatora o przyspieszoną akceptację do wprowadzenia szczepionki na rynek" - pisze The Guardian. Moderna przekazała, że szczepionkę można przechowywać w konwencjonalnej zamrażarce w temperaturze -20 stopni Celsjusza do 6 miesięcy, a po rozmrożeniu szczepionkę można przechowywać do miesiąca w standardowych temperaturach od 2 do 8 stopni Celsjusza.