Koronawirus. Waldemar Kraska: "Nie oczekuję przeprosin od PO, ale docenienia"

Koronawirus. Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo poważna. Odniósł się do niej wiceminister zdrowia w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbyła się przed Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach.

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska o szpitalach tymczasowych

"W aktywnych szpitalach mamy obecnie ok. 4 tys. miejsc przygotowanych na pacjentów z koronawirusem, w pasywnych (nie przyjmują one aktualnie pacjentów - przyp. red.) 2,5 tys. Na obecną chwilę w szpitalach tymczasowych przebywa ok. 1,5 tys. pacjentów, zajętych mamy 180 respiratorów" - powiedział wiceszef resortu zdrowia.