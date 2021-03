Koronawirus. Mateusz Morawiecki do opozycji: przeproście

Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej został zapytany o to, czy Daniel Obajtek powinien ujawnić oświadczenie majątkowe z czasów, gdy był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dlaczego według premiera prezes Orlenu je ukrywa.

Mateusz Morawiecki komentuje ataki na Daniela Obajka

Mateusz Morawiecki dodał, że "plany połączeniowe nie są żadną tajemnicą". - Jestem przekonany, że z tego względu nastąpił właśnie atak, który sięga do bardzo dawnej przeszłości - zaznaczył Mateusz Morawiecki i dodał, że w "rzeczywistości trudno jest jej bronić".

- Wiemy, jaka jest potężna siła mediów, które w sposób skoordynowany prowadzą akcję niszczenia ludzi. Wiem o takich mechanizmach doskonale funkcjonujących, że można wziąć jakiś jeden element z wypowiedzi, słowo wyciągnąć z kontekstu i nadąć ten balon do niewyobrażalnych rozmiarów - dodał premier.

- To, w jaki sposób transformuje energetykę, czy pomaga w transformacji energetyki pan prezes Obajtek, jest zasadniczą przyczyną, dla której dzieje się to, co dzieje - zaznaczył Mateusz Morawiecki.