Wielkanoc 2021. Dni wolne od pracy i nauki w szkołach

Przerwa świąteczna w związku z Wielkanocą, to najbliższy dłuższy czas wolny w tym roku szkolnym. Wielkanoc 2021 wypada w niedzielę 4 kwietnia. Triduum Paschalne rozpocznie się już w Wielki Czwartek 1 kwietnia, czyli dzień wspomnienia Ostatniej Wieczerzy. Następnie przez katolików obchodzony jest Wielki Piątek (na pamiątkę Męki Pańskiej) a Wielki Post zakończy się wieczorem w Wielką Sobotę, 3 kwietnia.

Wielkanoc 2021. Przerwa świąteczna w szkołach

Wielkanocna przerwa świąteczna w szkołach potrwa w tym roku tydzień. Rozpocznie się w Wielki Czwartek 1 kwietnia i potrwa aż do wtorku 6 kwietnia. Oznacza to, że uczniowie ostatni dzień przed świętami będą uczyć się w środę 31 marca i równo tydzień później w środę 7 kwietnia powrócą do nauki.