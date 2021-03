Wielkanoc 2021. Kiedy Wielkanoc w tym rok? Ile będzie wolnego?

Wielkanoc 2021. Kiedy wypada Wielkanoc w tym roku?

Wielkanoc jest świętem ruchomym. Nie ma stałej daty w kalendarzu, a termin jest uzależniony od pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że jeśli pełnia wypadnie już w pierwszych dniach wiosny, to jest szansa, że Wielkanoc będzie już w marcu. Zdarza się jednak też i tak, że święta są czasem np. w połowie kwietnia, jeśli tak wypadnie wyczekiwana faza Księżyca.

Kiedy Wielkanoc? Święta Zmartwychwstania Pańskiego przypadają po okresie Wielkiego Postu, który tradycyjnie trwa około 40 dni (dokładnie 46 dni). Dni wypadające bezpośrednio przed Wielkanocą to tzw. Triduum Paschalne, podczas którego rozważa się ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa, jego męczeńską śmierć i złożenie do grobu. Z kolei cały tydzień przed Wielkanocą to Wielki Tydzień.