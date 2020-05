Koronawirus w Polsce. Zdejmiemy maseczki? O ten pomysł zapytaliśmy tych, którzy są na pierwszej linii frontu

- Ja nie jestem za zniesieniem tego obowiązku noszenia maseczek - dodaje. - W żaden sposób nie jesteśmy w stanie kontrolować migracji ludzi. W związku z tym skoro mamy duże ognisko na Śląsku, to nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, czy ludzie nie będą kontaktować się ze Ślązakami. Mam wrażenie, że to jest tak, że skoro nie możemy tego kontrolować, wymagać też i karać za nie noszenie maseczek, to prościej z tego zrezygnować - komentuje ratownik medyczny.

Podkreśla jeszcze jedną, bardzo ważną kwestię. - Teraz jak wchodzę do mieszkania i ktoś nie ma maski mogę poprosić, by ją założył. Jeśli ten obowiązek zostanie zniesiony nie będę miał jak tego egzekwować. Proszę założyć maskę, bo ja mam, bo chcę być chroniony? To nie będą trafiające do ludzi argumenty. W pracy zawodowej będę miał problem - zauważa.