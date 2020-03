Koronawirus w Polsce. Wzrosła liczba osób zakażonych. Najnowsze informacje ministerstwa

Wcześniej głos w sprawie śmierci 27-latki zabrali także lekarze ze szpitala w Łańcucie. Wszystko wskazuje jednak na to, że bezpośrednią przyczyną śmierci pacjentki była sepsa. Jak wyjaśnił dr Andrzej Cieśla, dyrektor Centrum Medycznego w Łańcucie koronawirus nie był jedyną przyczyną, ale się przyczynił do śmierci pacjentki. - Do zapalenia płuc doszła dodatkowa infekcja. Pacjentka wymagała zabiegu operacyjnego i usunięcia ogniska zapalnego. 12 godzin po zabiegu zmarła - powiedział dziennikarzom.