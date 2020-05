Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie także osobiste, w lokalach? "PiS zlekceważyłoby rekomendacje ministra zdrowia"

Dla prezesa PiS - jak słyszymy od polityków partii rządzącej - stwierdzenie to nie było przeszkodą.

Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. "Rekomendacje zawsze mogą się zmienić"

Niedziela 3 maja, późny wieczór. Wirtualna Polska ujawnia, że w obozie rządowym brany jest pod uwagę alternatywny wariant majowych wyborów . Zakłada on m.in. wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego do przełożenia wyborów o dwa tygodnie (na 23 maja), ponowne delegowanie spraw organizacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej oraz odejście od powszechnego głosowania korespondencyjnego i przeprowadzenie wyborów również w tradycyjny sposób - w lokalach wyborczych.

Przypomnijmy: dziś Państwowa Komisja Wyborcza - decyzją PiS - nie jest już odpowiedzialna za przebieg wyborów. Przygotowuje je rząd wraz z Pocztą Polską. Tyle że PiS robi to jeszcze zanim weszła w życie ustawa w tej sprawie. Projekt tejże ustawy mówi wyłącznie o głosowaniu kopertowym - bez organizacji lokali wyborczych.

Kierownictwo PiS chciało zmienić ten stan rzeczy. I powrócić do koncepcji wyborów tradycyjnych.

Zapytaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, kiedy można spodziewać się kolejnych - i ostatnich - rekomendacji Łukasza Szumowskiego ws. wyborów prezydenckich. Rzecznik resortu odpowiedział nam, że tego typu rozporządzenie - zgodnie z prawem - musi odnosić się do uchwalonej ustawy.

Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Wielka niewiadoma

Co to oznacza? Że na kilka dni przed wyborami nadal nie wiemy, kiedy i na jakiej podstawie prawnej zostaną one przeprowadzone. Nie wiemy także, w jaki sposób zagłosujemy na swojego kandydata na prezydenta.