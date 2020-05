Poseł Porozumienia: "Nie jesteśmy niewolnikami PiS. Zagłosujemy przeciwko wyborom prezydenckim w maju"

Wczoraj zaś ujawniliśmy, że w obozie rządowym brany jest obecnie pod uwagę alternatywny wariant majowych wyborów . Zakłada on m.in. wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego, ponowne delegowanie spraw organizacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej oraz odejście od powszechnego głosowania korespondencyjnego i przeprowadzenie wyborów w lokalach 23 maja.

O doniesienia te zapytaliśmy najbliższego współpracownika Jarosława Gowina w Sejmie, posła Michała Wypija. To od jego partii - Porozumienie - może zależeć to, kiedy i w jaki sposób zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie.

Michał Wypij, Porozumienie: Jeśli doszłoby do przedstawienia takiej propozycji, to nasze zdanie będzie zależeć od rekomendacji ministra zdrowia. Prof. Łukasz Szumowski dwa tygodnie temu stwierdził bardzo wyraźnie, że wybory w sposób tradycyjny można przeprowadzić najwcześniej za dwa lata. Zatem wybory w maju 2020 roku metodą tradycyjną trudno uznać dziś za bezpieczne dla zdrowia i życia obywateli.

Ile można zwlekać? Za 6 dni powinniśmy iść do urn wyborczych, tymczasem nie wiemy, czy, jak i kiedy odbędą się wybory prezydenckie.

Cała polska klasa polityczna oblała egzamin. Temat wyborów powinniśmy zakończyć kilka tygodni temu, gdy premier Jarosław Gowin zaproponował kompromisowy, ponadpartyjny wariant wprowadzenia poprawki do Konstytucji i przeprowadzenia wyborów za dwa lata. Niestety, politycy opozycji odrzucili tę propozycję. Obywatele zachowują się w czasach pandemii odpowiedzialnie, politycy, jak widać, nie. Opozycja chciała zbić kapitał polityczny na całej sytuacji i tym samym doprowadziła do sytuacji, kiedy mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Wciąż jednak namawiam liderów opozycji, żeby poparli poprawkę do Konstytucji zaproponowaną przez Porozumienie.