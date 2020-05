Wybory 2020. Nowy wariant wyborów. PiS rozważa głosowanie tradycyjne i korespondencyjne 23 maja

Jak informował w niedzielę portal RMF FM, aktualny stan "szabel" lojalnych wobec Jarosława Gowina, czyli posłów Porozumienia deklarujących głosowanie przeciwko powszechnym wyborom korespondencyjnym 10 maja, ma wynosić 12 osób . To ponad siedmiu parlamentarzystów więcej, niż minimum wymagane do przegłosowania ustawy, która jeszcze w tym tygodniu wróci z Senatu pod obrady Sejmu.

Jeden z wariantów zakłada wspomnianą przez prezydenta Andrzeja Dudę w wywiadzie dla "Do Rzeczy" opcję skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. - O ile sama idea ułatwienia udziału w wyborach budzi moje uznanie, o tyle moim zdaniem to Trybunał Konstytucyjny w trybie następczym (…) powinien ocenić możliwość wprowadzenia zmian do kodeksu wyborczego w taki sposób - odpowiedział prezydent w rozmowie przez świętami Wielkanocy, pytany o rozszerzenie kodeksu wyborczego o głosowanie korespondencyjne krócej niż pół roku przed wyborami.

- To na razie dyskusja, ale brana jest pod uwagę wersja awaryjna, z odesłaniem ustawy do Trybunału - mówi nasz rozmówca z kręgów Prawa i Sprawiedliwości. W takiej sytuacji do organizacji wyborów miałaby wkroczyć ponownie Państwowa Komisja Wyborcza, a one same w trybie mieszanym - przy urnach oraz z opcją korespondencyjną dla wyborców 60+ - miałyby się odbyć w ostatnim konstytucyjnym terminie, czyli 23 maja. O coraz mniej realnym terminie 10 maja otwartym tekstem wspomniał już zresztą prezydencki minister Andrzej Dera w Polsat News 3 maja.