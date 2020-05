WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze głosowanie korespondencyjne + 2 jarosław fliswybory 2020 oprac. Krystian Winogrodzki 17 min. temu Wybory 2020. Profesor Jarosław Flis: Zapowiedź katastrofy powoli dociera do części rządzących - Wybory prezydenckie 2020 w formie tradycyjnej mogą się odbyć tylko 10 maja. Teraz nie da się tego przeprowadzić. W innym przypadku można... Rozwiń Jeśli miałbyś przekazane tradycyjn … Rozwiń Transkrypcja: Jeśli miałbyś przekazane tradycyjnie to się da zrobić formalnie rzecz biorąc tylko 10 maja i to już na pewno nie nie zadziała bo trzeba było zacząć 10 kwietnia natomiast ciebie to miał być zrobiony inaczej to to wtedy możemy to przesunąć na troszeczkę później tydzień później czy czy w dwa tygodnie później ale problemy które z tego tytułu się w pojawią będą kolosalne zwłaszcza że to rozwiązanie jest paru miejscach po prostu zupełnie nierealistyczne a ty nie przewiduję czy nie trzyma kontaktu rzeczywistości No tak ale pan profesor mówi o tym że ona jest nierealistyczna jakby logistycznego punkty widzenia ale wiele osób zwraca uwagę na to że tak właściwie prawnie nie da się tych wyborów przesunąć czy to na 17 czy na 23 maja a jeżeli faktycznie byłyby ten później będzie można je nie wiem zaskarżyć chociażby do Sądu Najwyższego i unieważnić tak to to to to wszystkie działania są w są wtedy możliwe albo tak bardzo jesteś wielka Szeroka pula problemów I teraz jest pytanie które z nich są bolesne z punktu widzenia takiego prawna obywatelskiego a który z nich są w ogóle nierozwiązywalne bo to problem polega na tym że prawo może nagiąć natomiast czasoprzestrzeni się w nienagannie siłą woli ani me ani determinacja w związku z tym pytanie Na co zwracać uwagę na to co jest z punktu widzenia obywatelskiego w bolesne na to co z punktu widzenia organizacyjnej gość po prostu niewykonalne Bo jeśli wyborów się nie przeprowadzi jeśli karty w nie dotkną jeśli nie zostaną zebrane jeśli nie wliczone w jakimś ogarniam innym czasie to to czy Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką prawniczą czy zgodnie z regułami czy tak jak żeśmy się umawiali przez przez minione 30 lat to chyba już żadnego znaczenia to jest taki dylemat czy zwracać uwagę na takie byłem bardzo przyjemne które z które mogą powstrzymać ten problem czy zwracać uwagę na problem wielkie was z Wysokiego c Ale mówił Konfucjusz że ludzie się spotykają nie o góry tylko kretowiska więc ja przynajmniej zwracam uwagę na te problemy które moim zdaniem nawet jeśli nie są bardziej bolesne oczywiście jako spółki z udziałem braterskiego urządzenie wyborów w których 13000000 kart do głosowania trafia do ludzi którzy nigdy tego wcześniej nie robili i nie wiemy co z nimi robią zostawia włosy na na głowie natomiast przy takich wyborach można przynajmniej udawać że wszystko było okej chociaż wiemy że nie będzie okej natomiast jeśli nikt nie policzyć wyborów w wyniku wyborów przez miesiąc to nikt nie będzie nawet w stanie udawać że cokolwiek się stało Co można by uznać za wybory więc to jest pytanie Na co zwracamy Większą więc pani Proszę Pana zdaniem liczenie głosów zajmie miesiąc albo i więcej robili to Bawarczycy robili to w parę tygodni temu na stronie Monachium jest opisane dokładnie jak to było robione i można następnie porównać tą w tą ustawę która w tej chwili stosowana w senacie i zobaczyć co się z tym co się z tym stało tam jednak wychodzi z takiego prostego wyliczenia że obróbka sześcioosobowy zespół pakietu wyborczego zajmuje 30 sekund czyli taki zespół może przez 8 godzinny dzień pracy obrobić do 1000 takich takich pakiet w Krakowie przewidziano do tej pracy 45 osób No to w proste wyliczenie pokazuje że spodziewane liczby głosów które zostaną oddane w Krakowie na przykład zostało oddane w ostatnich wyborach że to obliczanie wyników zajmie 52 dni robocze tych wszystkich 45 osób które tam będą będą przy tym w pracować i no i to jest takie takie wyliczenie można dwie sprawy dorzuci ale jeśli się ich dorzuci tyle żeby to było tak jak w Bawarii tyle osób Ile tam było potrzebne i to trzeba takich osób dorzucić 1000 zorganizowanie pracy 1000 osób to co się da zrobić w 2 dni jeśli ona tego nigdy wcześniej nie robiły Wrzeszcza to podzielić na jakąś to które rozdzielić zadania zweryfikować To otworzyć jakiś jakiś system to co tego się nie tworzy Także to wszystko zapowiada jakąś jakąś niewiarygodną katastrofę i z i to rozumiem chyba powoli już do przynajmniej części rządzących do tak się tego zrobić nie da przynajmniej nie w takim czasie Scenariusze są faktycznie różne to muszę zapytać się czy pan jako poważny człowiek poważny profesor też dał się nabrać prezydentowi i o 8:12 dzisiaj rano czekał na konferencję w której prezydent poda się do dymisji to czekałem na synator to dopiero mi w to w to uwierzyć ale w ale to trudno było nie czekać przy dni Widzieliśmy już tyle złoty w akcji tyle rzeczy które wcześniej wydawało się nam zupełnie niewyobrażalne że trzeba było być przygotowanym również nas na takie informacje z tego co wiem przez cały weekend trwały jakieś gorączkowe zabiegi Widzieliśmy już przez ostatnie tygodnie wiele decyzji które wcześniej było zupełnie nie do pomyślenia po prostu nikomu nie przychodziło wcześniej do głowy stąd Czy można było pomyśleć że być może i tak i tam bić się się pojawił ale rzeczywiście muszę powiedzieć że że było to jeden z takich momentów ale jeśli chodzi o naszą politykę