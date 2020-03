Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020. PO wymieni Małgorzatę Kidawę-Błońską?

Grzegorz Schetyna poruszył kwestię tego, kto powinien być kandydatem PO w wyborach prezydenckich 2020 w przypadku, gdyby zostały przełożone. - To decyzja Koalicji Obywatelskiej i samej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeśli zostaną przesunięte, to wszystko się otworzy na nowo - powiedział w RMF FM były szef Platformy Obywatelskiej. Decyzja spowodowała lawinę komentarzy. W grze pojawiło się nazwisko obecnego przewodniczącego Platformy Borysa Budki.

- Z tej wypowiedzi wynika, że walka o przesunięcie wyborów prezydenckich nie jest związana z tym, że szaleje w Polsce i na świecie koronawirus, tylko Platforma Obywatelska chce wymienić obecną kandydatkę na prezydenta na innego kandydata. Być może będzie to Donald Tusk , być może inny kandydat. To pokazuje obłudę polityków opozycji - ocenił dla tvp.info poseł PiS Jan Mosiński.

- Przypomnę, że to Schetyna wymyślił Kidawę-Błońską. Rozumiem, że ten polityczny leasing teraz się kończy. Gdyby nastąpiła ta zmiana, to świadczyłoby to o Platformie źle i dobrze. Źle, bo kandydatka przedstawiana jako jedyna alternatywa dla prezydenta Andrzeja Dudy, okazałaby się politycznym niewypałem, co widać, słychać i czuć - dodaje europolityk PiS Ryszard Czarnecki.