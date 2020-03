Wielka kłótnia w opozycji w cieniu koronawirusa. Wpadki kandydatki mają być wyciszone, PO chce wygasić wojnę z PSL

Lewica uderzyła z kolei w czwartek wieczorem w posła PO Sławomira Nitrasa, który stwierdził na sali plenarnej Sejmu (podobno sarkastycznie), że jeśli PO będzie rządziła z Konfederacją, to Konfederacja... zajmie się Lewicą (filmik poniżej). – Do brunatnego jeden krok – skwitowała rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska.

Nitras chciał zgłosić rzeczniczkę SLD do sejmowej komisji etyki za rzekome zmanipulowanie jego słów. Ale gdy okazało się, że takie słowa z jego ust faktycznie padły (potwierdza to nagranie powyżej), poseł Nitras... zrezygnował (nie przeprosił).

Polityk PSL drwi: – Wiedzieliśmy, że nic nam nie zrobią. Wiedzą, że Kidawa powiedziała to, co zacytowaliśmy.

Koronawirus w Polsce. Sondaże na pocieszenie. Nieistniejące

W tle pojawiają się pytania o to, czy Małgorzata Kidawa-Błońska nadal będzie kandydatką PO na prezydenta (to, że należałoby kandydatkę PO "wymienić" na kogoś innego, sugeruje dziś sam... Grzegorz Schetyna, były szef tej partii).

Wszystkie partie i większość komentatorów wypominają pani wicemarszałek wpadki, brak kompetencji, lapsusy słowne. Ona sama przyznaje się do braku posiadania wiedzy ekonomicznej (wywiad w Radiu Zet, w którym przyznała, że wpadki to wynik "zmęczenia"). Myli nazwiska ministrów, ma problem z wyrażeniem poglądów na wiele kluczowych spraw. O wszystkim tym rozpisują się media, a Kidawa musi tłumaczyć się przed dziennikarzami, zamiast mówić o swoich pomysłach na Polskę.

"To, co robi sztab Kidawy-Błońskiej to jest jakiś horror. Ani to nie jest przemyślana strategia kampanijna na trudny czas, ani to nie jest zawieszona kampania. Takie pół słowa i w rozkroku. Żadnego pomysłu. Sama kandydatka nie pomaga" – skwitowała sejmowa korespondentka Dominika Długosz.