Koronawirus w Polsce. Budka: przez PiS straciliśmy jeden dzień w parlamencie. Schetyna: będę na sali

- Zamiast zajmować się tym, co najistotniejsze to będziemy również zajmować się dorzuconymi przez ministra Zbigniewa Ziobrę ustawami, które są absurdalne - mówił lider PO o porządku obrad w piątek. Wyjaśnił, że klub PO ograniczył liczbę osób, które są obecne w gmachu Sejmu.

- Sytuacja jest zdecydowanie poważna. Ale ona jest też inna niż zwykle, więc niektórzy chyba nie do końca czując powagę sytuacji, chcieli udokumentować swoją obecność w Sejmie w takim szczególnym momencie - mówił Schetyna.

Koronawirus w Polsce. Budka: nie chcą debaty

- PiS zrobi wszystko, aby zrealizować swój cel polityczny - stwierdził z kolei Schetyna, wskazując na strategię PiS: dążenie do wyborów w wyznaczonym terminie mimo epidemii oraz promowanie Andrzeja Dudy .

- Rząd boi się debaty i rozmowy, bo wtedy wyszłyby wszystkie niedociągnięcia i zaniedbania - oceniał gość Andrzeja Morozowskiego. Dodał, że rząd nie dopuszcza do merytorycznej dyskusji. - Każdy argument, który podnosimy jest zbijany tezą, że "opozycja nie chce współpracować". To PiS rządzi w Polsce od pięciu lat i to oni ponoszą teraz odpowiedzialność - stwierdził Borys Budka na antenie TVN24.