Sejm. Spór pomiędzy Sławomirem Nitrasem a Anną-Marią Żukowską. Razem pokazało nagranie

W czwartek Sejm zagłosował za zmianą w regulaminie, co pozwoli posłom obradować zdalnie w obliczu epidemii koronawirusa w Polsce . Jednak sprawa odmiennego trybu pracy posłów budziła kontrowersje od samego początku.

Kluby PiS, PSL oraz Lewicy domagały się posiedzeń zdalnych, by ograniczyć możliwość zakażenia w Sejmie. Przeciwna była PO i Konfederacja . Wskazywano, że to sprzeczne z Regulaminem Sejmu i Konstytucją. Kontrowersję wywołała również rzekoma wypowiedź wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Prezydium Sejmu. Kandydatka KO w wyborach prezydenckich 2020 miała oświadczyć, że "Konstytucja jest ważniejsza niż ludzkie życie".

Gorąco w Sejmie. "Konfederacja zajmie się Wami"

W czwartek podczas obrad jeszcze na sali plenarnej miało dojść do wymiany zdań pomiędzy posłem PO Sławomirem Nitrasem , a Anną-Marią Żukowską z Lewicy.

"Kiedy Lewica nie zagłosowała zgodnie ze spodziewaniem PO, pan poseł Sławomir Nitras powiedział: 'kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się Wami'. Od pomarańczowego do brunatnego jeden krok" - napisała Żukowska.