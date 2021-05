Koronawirus w Polsce. Wstrząsający reportaż WP. Jest reakcja lekarza

Wstrząsający reportaż Magazynu Wirtualnej Polski skomentował w programie "Newsroom WP" dr Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc. - Zachęcam wszystkich państwa do zapoznania się z artykułem w Magazynie WP - zaczął. Podkreślił, że relacje medyków w nim zawarte są niezwykle poruszające. - Wstrząsające, ale jakże bliskie relacje tych medyków, którzy służyli w czasie COVID-19. Jakie to jest ludzkie, jakie to jest naturalne poczucie, które chyba towarzyszy każdemu lekarzowi… - mówił. Jak dodał, nie zawsze wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ciężka jest to praca. - Codziennie ważyło się czyjeś życie. Nie było dnia, w którym nie mieliśmy zgonu. Może jakieś pojedyncze, ale te dni, w których miałem zaszczyt i odpowiedzialność pracować, niestety prawie codziennie czyjeś życie się kończyło. Niekiedy było to kilka osób. Zwłaszcza na początku, gdy otwieraliśmy oddział - zaznaczył lekarz. - Nie da się oddać emocji, które się czuje, gdy ginie ktoś, o kogo się walczyło. Gdy ta walka trwała czasami kilka tygodni - powiedział.