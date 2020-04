Koronawirus w Polsce. Wkrótce otwarcie żłobków. Prezydenci Warszawy i Sosnowca mówią "nie"

We wtorek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili drugi etap odmrażania gospodarki. To potwierdzenie informacji, do których Wirtualna Polska dotarła już w piątek. Chodzi m.in. o regulacje dotyczące otwarcia hoteli oraz miejsc noclegowych, które od 4 maja będą mogły przywrócić działalność.