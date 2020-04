Wybory prezydenckie 2020. Głosować czy bojkotować? Zapraszamy na specjalną debatę WP

Wybory prezydenckie 2020 zostały zaplanowane na 10 maja. Jednak epidemia koronawirusa wywołała wątpliwości, czy to jest odpowiedni czas na wybieranie nowej głowy państwa. Rządzący dąży do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnie, by wywiązać się z zapisów konstytucji. Z kolei opozycja ma obawy, czy ten nowy model głosowania zapewnia tajność, powszechność oraz równość wyborów.