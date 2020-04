Burmistrz Sycowa nie udostępni spisu wyborców. Beata Kempa mówi co zrobi

Wybory prezydenckie. Burmistrz odmawia

- Wybory powinny odbyć się w terminie, który został zarządzony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. To jest fundamentalny, konstytucyjny termin, którego musimy dochować i którego nie można przekroczyć. Oczywiście przygotowujemy ewentualność drugiej tury, ale tak naprawdę mocno wierzę w to, że ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda wygra wybory w pierwszej turze - uważa europosłanka PiS.

Wybory prezydenckie. Samorządowcy odmawiają

M.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak odmówił wydania danych. – Ja zamierzam działać zgodnie z prawem. Mam wykształcenie prawnicze i jestem legalistą, jestem za tym, żeby przestrzegać prawa. Poczta Polska przyznała się, że to ona jest nadawcą tych maili, w których żąda wydania danych osobowych. Przynajmniej wiemy, że nie jest to działanie hakerów. Jednak na dziś nie widzę podstaw do tego, by Poczta Polska żądała tego typu danych i w związku z tym uważam to działanie za bezprawne - mówił w sobotę na konferencji prasowej Jaśkowiak.