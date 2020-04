Po majówce wielkie odmrożenie gospodarki. Poznaliśmy plany rządu

Od poniedziałku 20 kwietnia jako państwo weszliśmy w pierwszy z czterech zaprezentowanych przez rząd etapów powrotu do "nowej normalności" oraz odmrażania polskiej gospodarki. Zakładał on zwiększenie dopuszczalnej liczby osób w sklepach spożywczych i świątyniach, możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych, otwarcie parków i lasów, poluzowanie obostrzeń odnośnie poruszania się nieletnich od 13. roku życia bez rodziców.

Po majówce wrócą hotele i galerie

Co to oznacza w praktyce? Po majówce (w ograniczonym zakresie) otwarte mają być galerie handlowe, sklepy meblowe i budowlane, hotele oraz żłobki i przedszkola. Do życia mają wrócić również niektóre instytucje kultury i sztuki, fryzjerzy i kosmetyczki. Nieco później, być może po 15 maja, rząd przymierza się również do dania zielonego światła stacjonarnej działalności gastronomicznej, oczywiście nadal z istotnymi obostrzeniami sanitarnymi. Jak ustaliła WP, w drugiej połowie maja, jeśli sytuacja epidemiczna będzie na to pozwalała, rozpocznie się stopniowy powrót do wydarzeń sportowych na otwartej przestrzeni - bez udziału publiczności.