Koronawirus w Polsce. W całym kraju brakuje krwi

W tej chwili problem ten występuje w wielu miastach Polski. Gdzie zapasy krwi są najmniejsze? W Radomiu najpilniej potrzebne są grupy zero Rh+ i zero Rh-, a także B Rh- oraz AB Rh-. Krwi brakuje także w Warszawie, szczególnie grupy A Rh-, B Rh- oraz zero Rh-. W Lublinie najgorsza sytuacja jest z grupą 0RhD-, ale brakuje też grup A RhD-, B RhD-, 0 RhD+, A RhD- i B RhD-. Duże problemy z krwią są także w Łodzi i w Gdańsku.