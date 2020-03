Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki odpiera zarzuty po podróży do Włoch. "Nie było żadnego nieroztropnego ryzyka"

Tomasz Grodzki w ostatnim czasie spędził urlop we Włoszech, gdzie ponad 470 osób zmarło z powodu koronawirusa. Politycy uznali, że marszałek Senatu ryzykował zdrowiem swoim i innych ludzi. Polityk zapewnia, że postąpił właściwie.

- Byłem w regionie - i sprawdziłem to - którego w dniu mojego przyjazdu nie było na liście zagrożonej - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu dodał, że w czasie jego pobytu we Włoszech w promieniu 30 kilometrów od miejsca, gdzie przebywał, "nie było ani jednego przypadku koronawirusa do momentu, gdy przerwał urlop, by przeprowadzić Senat".