Koronawirus w Polsce. Stanisław Kogut wnioskuje o zwolnienie z aresztu

Teraz media donoszą, że o zwolnienie byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Koguta wystąpił do katowickiej prokuratury pełnomocnik mężczyzny. "Ze względu na sytuację epidemiologiczną wnioskujemy do prokuratury o zwolnienie z aresztu, by uniknąć dramatycznych skutków" – argumentuje mecenas Paweł Śliz, obrońca Koguta cytowany przez "Gazetę Wyborczą". "Mój klient ma chore nerki, cukrzycę, a w związku z nią retinopatię cukrzycową. Wymaga regularnych zastrzyków do wnętrza gałki ocznej, bo w przeciwnym razie może stracić wzrok" – dodaje Śliz.