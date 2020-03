Sondaż ws. "tarczy antykryzysowej". Co najbardziej doceniają Polacy?

Największa grupa - bo niemal co drugi pytający - wskazała państwowe dopłaty do pensji pracowników dla utrzymania miejsc pracy. Jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda, rozwiązanie to ma polegać na dopłaceniu "do pensji pracowników do 40 procent średniego wynagrodzenia wszystkim firmom, które utrzymają miejsca pracy".