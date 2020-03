Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda odpowiedział na pytanie o datę wygranej z epidemią

- Mamy wiele niepokoju, ale mamy też ogromne dużo determinacji. Trochę jest poczucie ratowania świata, tak jakby się było w filmie katastroficznym, ale jak się widzi, co się dzieje we Włoszech, co mogłoby się dziać u nas, to rękaw sam się zakasuje do góry, żeby działać - powiedział.