Koronawirus w Polsce. 28-latek był pod kwarantanną. Poszedł po piwo

Policjanci z Grudziądza pojawili się przed domem mężczyzny, by sprawdzić, czy zgodnie z zaleceniami służb przestrzega on kwarantanny. Gdy dodzwonili się do jego żony, ta twierdziła, że "mąż jest w toalecie i za chwilę do nich oddzwoni".

Kronawirus w Polsce. Mężczyzna złamał kwarantannę. (zdjęcie ilustracyjne) (PAP)