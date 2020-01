Stanisław Kogut zatrzymany przez CBA. Radna Prawa i Sprawiedliwości również

Jak ustaliła Wirtualna Polska, razem z byłym senatorem PiS Stanisławem Kogutem i jego synem zatrzymana została przez CBA szefowa małopolskiego PFRON, radna Prawa i Sprawiedliwości Marta M. Nieoficjalnie, polityk miał jej załatwić posadę w małopolskim Funduszu. Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego została we wtorek zawieszona w prawach członka PiS.

Stanisław Kogut i jego fundacja

Marta M. to radna PiS w sejmiku małopolskim i niedoszła kandydatka tej partii w ubiegłorocznych wyborach do Senatu. Na listach wyborczych miała zastąpić ....Stanisława Koguta, któremu PiS - po postawieniu prokuratorskich zarzutów w 2018 roku - wycofało poparcie. Była murowaną kandydatką do objęcia po nim senatorskiego mandatu.