Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Mueller o tarczy 3.0 i etapach luzowania restrykcji

Koronawirus w Polsce. Rząd pracuje nad trzecią wersją tarczy antykryzysowej. Według informacji "Rzeczpospolitej" firmy dotknięte kryzysem w związku z pandemią koronawirusa będą mogły zwalniać pracowników nawet e-mailem i obcinać im pensje bez uzgadniania tego z podwładnymi czy związkami zawodowymi . Czy to prawda?

To pytanie zadano rzecznikowi rządu Piotrowi Muellerowi w radiowej Trójce. Nie odpowiedział wprost. - Tarcza 3.0 nie została jeszcze przyjęta przez rząd. Strony pracodawców i związkowców proponowały wiele przepisów. Ostateczne uzgodnienia zapadną dziś i jutro - stwierdził.

Pytany o to, czy możemy się wkrótce spodziewać zniesienia wszystkich restrykcji, odpowiedział: "Większość obostrzeń będzie nam towarzyszyła jeszcze długo. Faktycznie, jutro i pojutrze będą podejmowane decyzje o drugim etapie znoszenia obostrzeń". Jak tłumaczył, rząd czeka na to, aż spłyną dane po pierwszym tygodniu obowiązywania 1. etapu luzowania ograniczeń.

Dopytywany, czy drugi etap znoszenia obostrzeń miałby wejść w życie 4 czy 11 maja przyznał, że obecnie brane są pod uwagę oba terminy. - Tak samo jak i termin dalszy, jeżeliby się okazało, że dane będą niekorzystne - zaznaczył. Mueller powiedział też, że "rozważane są przesunięcia z trzeciego etapu". Powiedział, że trwają rozmowy rządu z przedstawicielami galerii handlowych o tym, jak mogłyby one zapewnić warunki sanitarne w obliczu epidemii.

W piątek po obu stronach granicy polsko-niemieckiej odbyły się protesty. Ich uczestnicy sprzeciwiają się nałożonej przez rząd kwarantannie. Co na to rzecznik rządu? - Większość osób zatrudnionych jest objęta tarczą antykryzysową. Kwestia pracowników transgranicznych będzie dyskutowana. Tu ciężki jest temat zarządzania ryzykiem do rozważenia - przyznał.