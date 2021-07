Koronawirus w Polsce. Rząd szykuje się do powrotu restrykcji

Koronawirus w Polsce. Restrykcje uderzą w niezaszczepionych

Co więcej, podnoszona jest również kwestia przywrócenia obostrzeń. W ocenie członków Rady Medycznej mogłyby one obowiązywać wyłącznie dla osób niezaszczepionych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie gospodarki. Certyfikat szczepienia musiałby mieć przy sobie osoby chcące wejść do galerii handlowej, kawiarni, barów restauracji. Takie rozwiązanie wprowadzone zostało np. we Francji. Restrykcje mogą również objąć niezaszczepione osoby, które będą chciały korzystać z transportu publicznego lub brać udział w wydarzeniach sportowych.