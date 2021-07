Grecja. Turyści mogą nie być zachwyceni. Nowe obostrzenia na wyspie Mykonos

Nowe obostrzenia na Mykonos. Wakacyjny raj wprowadza godzinę policyjną

Najbardziej uciążliwym obostrzeniem dla turystów wprowadzonym na greckiej wyspie Mykonos jest zdecydowanie godzina policyjna, która polega na zakazie opuszczania miejsca zamieszkania w wyznaczonych godzinach. Można to jedynie zrobić w sytuacjach naprawdę koniecznych, takich jak np. wyjazd do szpitala czy wyjście do pracy.