"Mogę odejść z polityki". Lech Kołakowski po powrocie do klubu PiS zrezygnował z poselskiej pensji. Tajemnicze wyjaśnienia

- Być może są w życiu nowe wyzwania, nowe sprawy, którymi należy się zająć, jestem bardzo długo w polityce – zapowiada tajemniczo. - Jest wiele zajęć. Rolnictwo, zagranica, na polityce życie się nie kończy – odpowiedział zapytany o to, czym mógłby się zająć. Czy to zapowiedź awansu? Poseł nie chciał odnieść się do pytania, czy jego decyzja ma związek z dołączeniem do klubu PiS i czy to ona otworzyła przed nim nowe możliwości.