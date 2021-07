Poseł Czartoryski wraca do PiS. Gorzkie słowa senatora Jackowskiego

Poseł Arkadiusz Czartoryski, który opuścił PiS wraz z posłem Zbigniewem Girzyńskim, wraca do klubu parlamentarnego partii rządzącej. Głośny transfer, który przywraca sejmową większość Zjednoczonej Prawicy, ogłosił sam Jarosław Kaczyński. - Ja sądzę, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że ta większość nie zawsze będzie na zawołanie. Mogą pojawić się głosowania, w których nastąpią niespodzianki - zaznaczył w programie "Newsroom WP" senator PiS Jan Maria Jackowski. Jak dodał, powrót posła Arkadiusza Czartoryskiego to dobra wiadomość dla klubu PiS, jednak należy pamiętać o chwiejnej większości, którą nazwał "teoretyczną". Senator Jackowski nie wykluczył również sytuacji, w której możemy mieć do czynienia z transferami z Prawa i Sprawiedliwości do innych ugrupowań. - Sytuacja jest dynamiczna (…). Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja sondażowa. Sądzę, że to będzie miało istotne znaczenie dla transferów - podkreślił senator PiS. Więcej w materiale wideo.