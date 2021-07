Prezydent Jaśkowiak odpowiada ministrowi Czarnkowi: "Rozum śpi, więc budzą się demony"

- Zjawisko malejącej frekwencji na lekcjach religii dotyczy całej Polski. Jest to m.in. pochodna jakości tych zajęć. To też wynik anachronizmu polskiego Kościoła, którego piewcami są polscy hierarchowie, totemowego traktowania wiary, czyli pomijania tego, co w wierze chrześcijańskiej jest piękne i wartościowe, a zamiast tego skupiania się na rytuałach, na obrzędach, przepychu – sytuacjach budzących zdziwienie nawet obcokrajowców. Czyli na totemach właśnie. To wszystko zniechęca ludzi, w tym młodzież, do Kościoła. Niestety, polscy hierarchowie odchodzą od tego, co jest ważne w Kościele. Jego sojusz z władzą prowadzi, ku mojemu ubolewaniu, do postępującej laicyzacji społeczeństwa - przekonuje prezydent Jaśkowiak.